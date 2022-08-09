Son dakika: Abdülhamid Han göreve başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşte 4. sondaj gemisinin görev yeri

Son dakika haberi: Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için kritik gün geldi! Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi göreve başlıyor. Uğurlama töreninde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizlerde dünyada eşine rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz" dedi. Abdülhamid Han sondaj gemisinin görev yerini açıklayan Erdoğan, "Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar:

Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları sondaj faaliyetlerini, keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir.

Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük.

"KEŞFİMİZ BİR DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR"

Denizlerde dünyada eşine rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık.

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi maddi karşılığının ötesinde çok büyük bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur.

Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Küresel ekonomik krizde adeta bir silah haline dönüşen doğalgaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız.

"ABDÜLHAMİD HAN GEMİMİZİ YÖRÜKLER-1 KUYUSUNA UĞURLAYACAĞIZ"

Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların manası daha iyi anlaşılacaktır.

Abdülhamid Han gemimiz en son teknolojiyle teçhiz edilmiş, 7. nesil diye ifade edilen bir sondaj gemisidir. Diğer 3 sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki İskenderun'du. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler kuyusu Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır.

Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ PAYLAŞIMI

Erdoğan, geminin uğurlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Geminin önünden bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Abdülhamid Han gemimizi ya Allah, bismillah diyerek Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurladık. Milletimizin duası, Abdülhamid Han Sondaj Gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır."

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.

Gemi 38 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.



