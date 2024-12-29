Son dakika | İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın sözleri paylaşıldı: Teröristbaşı "Hazırım" diyor

Son dakika haberi: Dün gözler İmralı Cezaevi'ndeki görüşmedeydi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan cezaevinde görüştü. Görüşmenin ardından beklenen açıklama geldi. Açılamada 7 madde halinde mesajlar yer alıyor.

"POZİTİF ADIMI ATMAYA VE ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM"

Teröristbaşı Öcalan'ın ağzından ifadelere de yer verilen açıklama şu şekilde paylaşıldı:

Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN BARIŞ, DEMOKRASİ VE KARDEŞLİK DEVRİDİR"

Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

'TBMM' VURGUSU

Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

"ARTIK ERTELENEMEZ BİR HAL ALDI"

Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki,dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır.

"MUHALEFETİN DE KATKI VE ÖNERİLERİ DEĞERLİ"

Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

EN SON YEĞENİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

DHA'nın aktardığına göre; terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile yüz yüze son görüşme 23 Ekim 2024'te yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan tarafından, ‘aile görüşü’ kapsamında yapılmıştı. Ömer Öcalan görüşmeden sonra Abdullah Öcalan'ın, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” mesajını paylaşmıştı. Bundan önceki son yüz yüze görüşme ise 3 Mart 2020'de olmuştu.

İMRALI SÜRECİ, MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

İmralı sürecini başlatan ise Meclis’in yeni yasama yılı açılışındaki özel oturumda DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşan MHP lideri Devlet Bahçeli başlattı.

Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın TBMM’ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını, partisinin 22 Ekim'deki Grup Toplantısında yaptığı konuşmada dile getirmişti. Bahçeli, o konuşmada, “Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Parti Grup Toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri, 26 Kasım'da da DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını isterken, aynı gün DEM Parti eş başkanları Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

25 YILDIR İMRALI’DA

25 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK elebaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla 15 Şubat 1999'da Kenya’da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. 31 Mayıs 1999'da görülmeye başlanan dava sonunda idam cezasına çarptırılan Öcalan'ın cezası, 2002'de idam cezasının kaldırılmasının ardından Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır