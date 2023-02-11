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Son dakika | Depremlerde can kayıpları 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitimle devam edecek

11.02.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinden olan Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Depremler sonucu can kaybının 21 bin 43'e, yaralı sayısının ise 80 bin 97'ye ulaştığını duyuran Erdoğan "Bu depremler ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha yıkıcıdır" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına göre; mart ve nisan ayındaki askerlik celpleri mayıs ayına ertelendi. Ayrıca üniversiteler yaza kadar uzaktan eğitimle devam edecek.

Son dakika | Depremlerde can kayıpları 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitimle devam edecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkilediği illerdeki ziyaretlerine devam ediyor. Diyarbakır'a gelen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremlerin verdiği hasarı vurgulayarak "Bu depremlerin artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.

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"99 DEPREMİNDEN 3 KAT DAHA YIKICI"

Erdoğan'ın Diyarbakır'daki açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bu depremler ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcıdır.

  • Bu depremlerin artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır.

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"İKİNCİ DEPREM NİSPETEN DAHA AZ CAN KAYBINA YOL AÇTI"

  • Arazilerde oluşan devasa yarıklar depremin şiddetinin işaretleridir. İkinci deprem gündüz yaşanması sebebiyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. İlk depremdeki hasarlı binaları tümden yıkarak hasarın ciddi şekilde artmasına yol açtı.

  • Sayılarını yüz binlerle ifade edebileceğimiz bina da hasarları sebebiyle oturamaz hale geldi.

  • Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem, neredeyse bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açmıştır.

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CAN KAYBI 21 BİN 43'E ULAŞTI

  • Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaştı. 80 bin 97 insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

  • Sadece Hazine Maliyeden bu işler için 100 milyar ayırmış durumdayız.

  • Maalesef bazı odaklar ahlaksızca, edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde bile saldırı peşinde.

"ÜNİVERSİTELER TAMAMEN UZAKTAN EĞİTİMLE DEVAM EDECEK"

  • Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi tadil ederek KYK yurtlarını misafirler için kullanacağız.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ASKERLERİN MART VE NİSAN CELPLERİ ERTELENDİ

  • Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir
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Recep Tayyip Erdoğan

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