Son dakika | Depremlerde can kayıpları 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitimle devam edecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkilediği illerdeki ziyaretlerine devam ediyor. Diyarbakır'a gelen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremlerin verdiği hasarı vurgulayarak "Bu depremlerin artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın Diyarbakır'daki açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu depremler ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcıdır.
Arazilerde oluşan devasa yarıklar depremin şiddetinin işaretleridir. İkinci deprem gündüz yaşanması sebebiyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. İlk depremdeki hasarlı binaları tümden yıkarak hasarın ciddi şekilde artmasına yol açtı.
Sayılarını yüz binlerle ifade edebileceğimiz bina da hasarları sebebiyle oturamaz hale geldi.
Toplam can kaybı 21 bin 43'e ulaştı. 80 bin 97 insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.
Sadece Hazine Maliyeden bu işler için 100 milyar ayırmış durumdayız.