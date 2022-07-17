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  4. SON DAKİKA | Acı haberi MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu

SON DAKİKA | Acı haberi MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu

17.07.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamayla Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın şehit olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Acı haberi MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu

Son dakika: MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT ATEŞİ ERZURUM'A DÜŞTÜ

Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
şehit msb
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