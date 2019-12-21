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Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 19 Aralık'ta Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan askerin bugün şehit olduğu bildirildi. Bir acı haber de Başika Üs bölgesinden geldi. MSB, nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:

"19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur."

"BAŞİKA ÜS BÖLGESİNDE NİL VÜRÜSÜ NEDENİYLE BİR ASKER ŞEHİT OLDU"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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