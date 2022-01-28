Son Dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE'den açıklama geldi

Son dakika haberi: Çok sayıda hükümlü ve hükümlü yakını tarafından bir süredir "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Son olarak açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. İşte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika gelişmesinin detayları...

AÇIK CEZAEVİ KORONA İZNİ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi. "Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?" sorusuyla ilgili olarak ise CTE tarafından yapılacak yeni açıklama bekleniyor.

Kaynak: AA





