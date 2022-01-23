Son dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Çok sayıda ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin

Son dakika haberi! Şiddetli kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle pek çok ilde engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin izinli sayılacağı bildirildi. İşte kar yağışı nedeniyle kamu personelinin idari izinli sayılacağı iller...

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP'TE 5 GÜN İDARİ İZİN

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını aktaran Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

DENİZLİ

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ülkeyi etkisi altına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşleri 24 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de idari izinli sayılacak.

BİLECİK

Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım." ifadesi kullanıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.

AKSARAY

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle hamileler ile engelli personelin yarın idari izinli sayılacakları belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Soğuk hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel 24. 01. 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 2 gün idari izin verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazlı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde devam eden kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri 24 ve 25 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli kamu görevlilerinin 3 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının devam edeceği aktarılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde devam edecek kar yağışı ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personellerimiz 24-25-26 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Etkisi devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; il genelinde, 24 Ocak 2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yeni kararlar alındığı duyuruldu. Karara göre: Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23.01.2022 günü saat 17.00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplandı.

Karara göre, "İlimizde yoğun kar yağışı ve yaşanan kış koşulları nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile ve 4 (dört) yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına, Ayrıca her türlü kamu/özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 24.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personele olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 3 gün izin verildi.

Olumsuz hava koşulları ve il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplanan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 3 gün süre ile idari izinli sayılmalarını kararlaştırdı.

