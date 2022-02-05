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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı: Korumaya devam edeceğiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı: Korumaya devam edeceğiz

05.02.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli yolu açılış törenine canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek." dedi. Enflasyon konusunda da mesajlar veren Erdoğan "Çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı: Korumaya devam edeceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

Şehrimize kazandırdığımız yatırımların resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz.
Zonguldak'ı eserlerle donatarak büyük ve güçlü ve güçlü bir Türkiye haline getirmeye kararlıyız.

Bu tünelin adını, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Bu tünellerle birlirkikte Zonguldak Kilimli arasındaki mesafe 40 dakikadan 5 dakikaya inecek.

Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin demokrası ve kalkınma mücadelesinde kat edilen mesafelerin çok büyük bir kısmında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin kat kat fazlasını hayata geçirdik.

ENFLASYON MESAJI: KORUMAYA DEVAM EDECEĞİ

Gelişmelere göre enflasyon farklı başta olmak üzere, çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz. Elektirik faturalarındaki şikayetlerin ardından en düşük tariyi 150'den 210 kilowata yükselttik. Milletimizin her derdi, her acısı bizim ilk önceliğimizdir. Hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Tabi bunun çalışanlarımızın, işçilerimizin sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. Gereken inanca ruha sahip olan biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. İşte Türkiye'de bir dönüm noktasından geçiyor. Bu dönemin sonunda büyük ve güçlü Türkiye olarak çıkacağız. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörün başını nasıl ezdiysek, baronların ekonomi oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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