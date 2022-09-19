Son Dakika: Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? İşte ilk gelen bilgiler

Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İstanbul'da motor kazası geçirdi. Ilıcalı, kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ilıcalı'nın sağlık durumuna ilişkin gelen bilgilere göre sağlığının iyi olduğu belirtilirken hastanedeki ilk kontrollerde kolunda kırık tespit edildi. Öte yandan kazanın ters yönden gelen bir araçla çarpışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Acun Ilıcalı, 2019 yılında da aracıyla kaza geçirmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçiren Ilıcalı, yara almadan kurtulmuş ve lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti. Kazada Ilıcalı'nın kullandığı araç, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmıştı.



