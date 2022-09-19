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Son Dakika: Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? İşte ilk gelen bilgiler

19.09.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın motor kazası geçirdiği öğrenildi. Kaza sonrası hızla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler de geldi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? İşte ilk gelen bilgiler

Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İstanbul'da motor kazası geçirdi. Ilıcalı, kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ilıcalı'nın sağlık durumuna ilişkin gelen bilgilere göre sağlığının iyi olduğu belirtilirken hastanedeki ilk kontrollerde kolunda kırık tespit edildi. Öte yandan kazanın ters yönden gelen bir araçla çarpışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

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Acun Ilıcalı, 2019 yılında da aracıyla kaza geçirmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçiren Ilıcalı, yara almadan kurtulmuş ve lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti. Kazada Ilıcalı'nın kullandığı araç, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmıştı.

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