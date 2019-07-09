HABER

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin "Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" dedi.

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Gül, tarihi İçkale'deki Valilik makamını ziyaret etti.

Burada Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüşen Gül, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin peygamberler, sahabeler şehri ve kadim medeniyetin önemli bir merkezi olduğunu söyledi.

Diyarbakır halkının her zaman hem bölgeye hem ülkeye çok büyük bir katma değer sağladığını vurgulayan Gül, Bölge Adliye Mahkemesinin Diyarbakır'da hizmete girmesi çerçevesinde gelinen noktayı bizzat görmek, bu konuda yargı mensupları, avukatlar ve vatandaşlarla buluşmak üzere kentte geldiğini söyledi.

Gül, ilgili kişilerle bu çalışmaları yerinde göreceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Adli yılda Diyarbakır bir yargı merkezi, inşallah daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecek. Bizler de ilgili arkadaşlarımızla eksiklikleri ve bu konuda gelinen noktayı yerinde göreceğiz. İnşallah mahkeme yargı alanındaki hizmetlere vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, talimatlarıyla, Diyarbakır'daki mahkemenin bu yıl hizmete alınması noktasında büyük destekleri oldu. İnşallah Diyarbakır halkı ve yargı camiamız için hayırlı, uğurlu olur."

Vali Güzeloğlu da Bakan Gül'ü peygamberler ve sahabeler şehrinde ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, bu ziyaretin çok değerli ve önemli olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'da kurulan Bölge Adliye Mahkemesinin kent ve bölge için çok önemli bir zenginlik olduğuna işaret eden Güzeloğlu, "Diyarbakır Adliyesi ve tüm birimleri için bugün hakikaten önemli bir gün. Sayın Bakanımızın Diyarbakır'a olan ilgisi ve sevgisi adliyenin fiziksel altyapısı ve aldığımız hizmetlerde çok önemli kazanımlar sağladı. Bu nedenle de Sayın Bakanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

PENDİK'TE HAMİLE KADINA SALDIRI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı) Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın." dedi

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendiODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pendik Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Turkiye hukuk devletidir demekle olmuyor bu işler,sizin mevzular oldugu zaman nedense o hukuk işlemiyor bir turlu
helal
adalet bazen işliyor gereken cezayı alır inşallah
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

4 yıl sonra 40 santime ulaşacaklar! Tam 278 bin 500 tane...

4 yıl sonra 40 santime ulaşacaklar! Tam 278 bin 500 tane...

Termometreler 44 dereceyi gösterdi! O kentte kimse gölgeden çıkamadı

Sur gölgesinde serinlediler

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.