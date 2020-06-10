Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: Tarihini 5 Eylül olarak belirledik

İşte Bakan Gül'ün mesajı:

Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik.

Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim.

Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik.



Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 10, 2020



