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  4. Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: Tarihini 5 Eylül olarak belirledik

Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: Tarihini 5 Eylül olarak belirledik

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız" açıklamasını yaptı.

Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: Tarihini 5 Eylül olarak belirledik

İşte Bakan Gül'ün mesajı:

Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik.

Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim.


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