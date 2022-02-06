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  4. SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

06.02.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki gösterdi. Bakan Bozdağ "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." dedi.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarla ilgili açıklama

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ahlaksız paylaşımlara tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler,medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun,haddini ve kendini bilmezlerdir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler,medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun,haddini ve kendini bilmezlerdir.

"YİNE KAYBEDECEKLER"

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir.

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Nice zorluğu,kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı,milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi,bu imtihanı da milletimizin duası,tedavi,Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Recep Tayyip Erdoğan
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