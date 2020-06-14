HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlarla ilgili açıklama geldi.

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gül, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

adalet

NE OLMUŞTU?

Twitter'da, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı hedef alan cinsiyetçi ve ahlak dışı ifadelerle yapılan paylaşım tepki topladı.

Çirkin paylaşımdan sonra sosyal medyada "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi ile Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

Maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Diğer Haberler
FETÖ’cü eski doktor saklandığı gizli merdiven altı odada yakalandı

FETÖ'den aranan doktor bu halde yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

Valilik açıkladı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek?

Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal uyardı! Kasım ve Aralık ayına dikkat

Bilim Kurulu üyesi Ünal uyardı! Kasım ve Aralık ayına dikkat

1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.