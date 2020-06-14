Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gül, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Twitter'da, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı hedef alan cinsiyetçi ve ahlak dışı ifadelerle yapılan paylaşım tepki topladı.

Çirkin paylaşımdan sonra sosyal medyada "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi ile Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi.



