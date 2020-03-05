Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Engin Özkoç açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özkoç'un TBMM'de yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün yaptığı açıklamada, "Fezleke derhal Meclis'e gönderilecek" ifadelerini kullanmıştı.
Başsavcılık, Özkoç hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakan Gül, son açıklamasında fezlekenin TBMM'ye sevk edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA-Mynet