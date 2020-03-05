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  4. Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Engin Özkoç açıklaması

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Engin Özkoç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP'li Engin Özkoç ile ilgili hazırlanan fezlekeye ilişkin "Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir" dedi.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Engin Özkoç açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özkoç'un TBMM'de yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün yaptığı açıklamada, "Fezleke derhal Meclis'e gönderilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Başsavcılık, Özkoç hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakan Gül, son açıklamasında fezlekenin TBMM'ye sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA-Mynet

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Engin Özkoç Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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