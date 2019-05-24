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Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi konusuyla ilgili, "Çözüm süreci ve İstanbul seçimiyle alakası yok. Mahkemece verilen bir izin sürecidir." dedi.

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gül şunları söyledi:

Yargı Reformu Strateji Belgesisi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık. Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır

(Terör tanımı) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, terörle mücadeleyi zafiyete uğratmadan yapılabilecek düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.

(Nafaka düzenlemesi) Çalışmalarda sona gelindi. Nafaka süresinin alt-üst sınırı olacak, bu süreyi hakim belirleyecek.

(YSK'nın gerekçeli kararı) Karar verildi milletin hakemliğine gidilecek.

(Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Çözüm süreci ve İstanbul seçimiyle alakası yok. Mahkemece verilen bir izin sürecidir.


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