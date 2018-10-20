HABER

Son dakika! Adalet Bakanı'ndan flaş açıklamalar: Stratejik planı kasımda paylaşacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hem stratejik planı hem de yargı reformunu güncelliyoruz. Çalışmalarımızı kasım sonunda tüm Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Son dakika! Adalet Bakanı'ndan flaş açıklamalar: Stratejik planı kasımda paylaşacağız

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

"Yargının fiziki, teknik altyapısını geliştirmeyi, performansa dayalı sistem kurmayı, yargısal etik ve yargıda şeffaflığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz"


PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum, iş dünyasına 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattıCumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum, iş dünyasına 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı
CHP'den 2014'te istifa eden Ergün Özgün'ün adaylık başvurusu kabul edilmediCHP'den 2014'te istifa eden Ergün Özgün'ün adaylık başvurusu kabul edilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül yargı

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı

CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

CHP'den 'Andımız' açıklaması

CHP'den 'Andımız' açıklaması

AK Partili Bülent Turan'dan flaş yerel seçim mesajı: Aday olmamalılar

AK Partili Bülent Turan'dan flaş yerel seçim mesajı: Aday olmamalılar

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Meral Akşener'den 'andımız' tepkisi!

Meral Akşener'den 'andımız' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.