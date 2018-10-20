Son dakika! Adalet Bakanı'ndan flaş açıklamalar: Stratejik planı kasımda paylaşacağız

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

"Yargının fiziki, teknik altyapısını geliştirmeyi, performansa dayalı sistem kurmayı, yargısal etik ve yargıda şeffaflığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların sonucu olarak da hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz"



