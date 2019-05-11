Son dakika: Adalet Bakanı'ndan YSK açıklaması

"Eleştirileri YSK'nin saygın üyelerini hedef gösterip, isimlerini, soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okuyarak, yüksek mahkeme üyelerine yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bunlar muhalefetin üslubuna da yakışmayan bir davranıştır. Bu üslup YSK üyelerini alçaltmaz ama üslubu kullanan kişilerin seviyesini gösterir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. YSK'deki 7 üye farklı, 4 üye farklı karar vermiş. Ama tüm üyeler saygındır. Tüm üyelerin kararı, kişilikleri, saygınlığa en güçlü şekilde layık kişilerdir. Dolayısıyla böyle bir itibar cellatlığına, isimleri okuyarak hedef gösterme kimseye yakışmayan ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Elbette YSK kararını, gerekçelerini verdikten sonra hukuki olarak daha güçlü bir şekilde eleştirisini yapabilir ama YSK kararı herkesi bağlayan bir karardır."

YSK üyelerinin, yüksek mahkemeler arasından seçilen saygın hukukçulardan oluştuğuna işaret eden Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Gül, YSK'nin nihai karar mercisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karar vermeden önce YSK'ye saygı duyuyorsunuz, 'YSK kararları bağlayıcıdır' diyorsunuz. Ama işinize gelince saygı duyacaksınız, işinize gelmeyince saygı duymayacaksın. Böyle olmaz. Karar sizin itirazınız sonucunda da olsa saygı duyacaksın. Bir siyasetçiye düşen karara saygı duymaktır. Dolayısıyla YSK üyelerini hedef gösteren, töhmet altında tutan açıklamaları asla kabul edemiyoruz. Bu siyasetçiye yakışmaz. YSK bir karar vermiştir ve bunun sonucunda da mazbatayı alıp, iptal etmiştir. Milletin hakemliğine karar vermiştir. Kararı İstanbul seçmeni verecektir. İstanbul seçmeni hangi kararı verirse, İstanbul'un 5 yıl meselelerini çözecek kişi göreve gelecektir. Dolayısıyla bu konuda daha özenli ve sorumlu davranmak gerekir. Hepimizin beklentisi de budur. YSK üyelerine yapılan haksız ve saygısız ithamları da asla kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz."

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Dün gece saatlerinde üzücü haberi aldıklarını aktaran Gül, "Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah Abdulkadir Nişancı kardeşimiz, sağ salim bulunup ailesine ve sevenlerine kavuşur. Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun diliyorum. Dualarımız Abdulkadir kardeşimizle." diye konuştu.

(AA)

