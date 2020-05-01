Son dakika: Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, COVID-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısı sonrasında duruşmaların ertelendiği tarihin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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