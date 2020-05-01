Son dakika: Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl, COVID-19'a kar\u015f\u0131 al\u0131nacak tedbirlerle ilgili video konferans y\u00f6ntemiyle yap\u0131lan koordinasyon toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131nda duru\u015fmalar\u0131n ertelendi\u011fi tarihin 15 Haziran'a kadar uzat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131!Irak'\u0131n kuzeyine hava harekat\u0131! Etkisiz hale getirildilerAc\u0131mas\u0131z vir\u00fcs\u00fcn son kurban\u0131 29 g\u00fcnl\u00fck bebek oldu