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Biden'ın 'soykırım' ifadesine peş peşe sert tepkiler

26.04.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Adalet Bakanlığı "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır" açıklamasında bulundu.

Biden'ın 'soykırım' ifadesine peş peşe sert tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Devlet Başkanı'nın açıklamalarının hukuki bir karşılığı yoktur. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de lekelenmeme hakkı vardır" denildi.

Fahrettin Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar ise, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu yanlış düzeltilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı Joe Biden

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