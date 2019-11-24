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Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem


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