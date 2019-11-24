Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

#DEPREM: Adana\u2019n\u0131n Kozan il\u00e7esinde, saat 16.33'te 4,0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana gelmi\u015ftir.Geli\u015fmeleri takip ediyoruz.\u27a1\ufe0fhttps:\/\/t.co\/cofXSurHiN pic.twitter.com\/6zHVLpjxyK\u2014 AFAD (@AFADBaskanlik) November 24, 2019 \nPARTNERM\u00fcge Boz anne olduT\u00fcrkeli\u2019de k\u0131y\u0131ya vuran iki vatoz g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Kad\u0131k\u00f6y'de\u00a0kad\u0131n cinayetlerini protesto ettiler
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