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  4. Son dakika | Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Vali Elban'dan peş peşe açıklamalar

Son dakika | Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Vali Elban'dan peş peşe açıklamalar

21.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent sakinlerinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD'dan ve Adana Valisi Süleyman Elban'dan depremle ilgili açıklamalar geldi.

Son dakika | Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Vali Elban'dan peş peşe açıklamalar

Son dakika haberi: 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen Adana'da bugün 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan deprem saat 15.46'da 6.67 km derinlikte meydana geldi.

AFADN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada ayrıca depremle ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı paylaşımda "Adana ilimiz Saimbeyli ilçesinde saat 15:46'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerine yer verdi.

ADANA VALİSİ DUYURDU

Öte yandan Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." dedi.

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