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  4. SON DAKİKA | Adana'da birer dakika arayla peş peşe 3 deprem! AFAD duyurdu, Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

SON DAKİKA | Adana'da birer dakika arayla peş peşe 3 deprem! AFAD duyurdu, Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.08.2024 07:00
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Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe 3 deprem meydana geldi. AFAD, söz konusu depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.5 ve 4 olarak duyururken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

SON DAKİKA | Adana'da birer dakika arayla peş peşe 3 deprem! AFAD duyurdu, Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Son dakika: Adana'da bir dakika arayla peş peşe depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da bu sabah ilk deprem saat 05.32'de yaşandı. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.

BİR DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

Depremden sadece bir dakika sonra saat 05.33'te bir deprem daha meydana geldi. Yine Kozan'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. İkinci depremin derinliği ise 7 kilometre.

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ÜÇÜNCÜ DEPREM DE YAŞANDI

İkinci depremden sonra 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile Adana tekrar sallandı.

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"AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana'daki peş peşe depremlerin ardından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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KOZAN KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sabah saatlerinde meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Arslanköylü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, şu ana kadar ilçe merkezi ve depremin merkez üssü olarak belirlenen Mahyalar Mahallesi'nde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

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deprem
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