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Son dakika: Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

19.07.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

EVLERİN KAPISI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Girilen evlerin damlarında da önlem alan ekipler, söz konusu yerlerde aramalar yaptı.

GH

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisin bir şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ
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