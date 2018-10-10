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Son dakika! Adana'da korkutan deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

Ajanslardan geçen son dakika bilgisine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen son deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.

Son dakika! Adana'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.08'de, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'nın İmamoğlu ve Sumbas ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden de hissedilen depremin 7.02 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

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