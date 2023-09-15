Son dakika: Adana'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor. Saat 09.52'de İzmir'in Buca ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 15 Eylül Cuma günü saat 19:54'te Adana Aladağ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-09-15
Saat:19:54:51 TSİ
Enlem:37.51 N
Boylam:35.325 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/iTyiAToIr6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi