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Son dakika: Adana'da korkutan deprem!

15.09.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 15 Eylül Cuma günü saat 19:54'te Adana Aladağ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Adana'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor. Saat 09.52'de İzmir'in Buca ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.

ADANA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre 15 Eylül Cuma günü saat 19:54'te Adana Aladağ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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