Son dakika: Adana'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor. Saat 09.52'de İzmir'in Buca ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.

ADANA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre 15 Eylül Cuma günü saat 19:54'te Adana Aladağ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



