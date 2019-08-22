Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önünden geçtiği kahvedeki 3 kişi ile yoldan motosikletle geçen kişiye, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kahvedeki Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosiklet sürücüsü Okan Develi, yaşamını yitirdi. Yaralı 1 kişi ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

