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Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adana'da kahvede oturan Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosikletle yoldan geçen Okan Develi, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, yaşamını yitirdi. Saldırıda 1 kişi de yaralandı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önünden geçtiği kahvedeki 3 kişi ile yoldan motosikletle geçen kişiye, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kahvedeki Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosiklet sürücüsü Okan Develi, yaşamını yitirdi. Yaralı 1 kişi ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana silahlı çatışma

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
şaşırdık mı ? - hayırrr
Adanaysa normaldir
ne oluyor bu adanada her silahlı çatışmanın adresi adana resmen teksasa dönmüş
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