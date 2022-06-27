SON DAKİKA | Adana'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı, aralarında...

Son dakika: Adana'da PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP il teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

