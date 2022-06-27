HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Adana'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı, aralarında...

SON DAKİKA | Adana'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı, aralarında...

27.06.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Adana'da terör operasyonu kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP il teşkilatı yöneticileri de bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Adana'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı, aralarında...

Son dakika: Adana'da PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP il teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracakGözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'
İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklamaİl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklama
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" demişti! Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş desen...

Ümit Özdağ "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" demişti! Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş desen...

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

Fenerbahçe, yeni golcüsünü Real Madrid'de buldu!

Fenerbahçe, yeni golcüsünü Real Madrid'de buldu!

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Flaş açıklama! Hepsi Boğaz'dan geçecek...

Flaş açıklama! Hepsi Boğaz'dan geçecek...

Mısır satan baba ve oğluna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Mısır satan baba ve oğluna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.