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Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 05:13 | Son Güncelleme

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Mersin'e giden 63 BB 553 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 04.45 sıralarında Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.

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Kazada otobüs yan yatarak sürüklenirken, otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Bazı yolcular ise kaza sırasında otobüsten fırlayarak yol kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

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İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinde ilk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalesi, yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Otoyoldaki ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlanıyor.

(DHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana yolcu otobüsü trafik kazası

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