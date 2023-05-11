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  4. SON DAKİKA | Adana'da zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA | Adana'da zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

11.05.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Adana'nın Pozantı ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Adana'da zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı.

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Pozantı

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