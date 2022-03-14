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  4. Son Dakika: Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son Dakika: Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

14.03.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Kandilli verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

Son Dakika: Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, sarsıntı Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

AA

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deprem Adıyaman
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