Son dakika | Adıyaman'da 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Adıyaman'da AFAD'ın verilerine göre 7 kilometre derinlikte saat 05:51'de 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Merkez üssü Gölcük ilçesi olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.2 olarak açıkladı.
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