Son dakika | Adıyaman'da 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Adıyaman'da AFAD'ın verilerine göre 7 kilometre derinlikte saat 05:51'de 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Merkez üssü Gölcük ilçesi olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.2 olarak açıkladı.





