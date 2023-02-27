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  4. Son dakika | Adıyaman'da 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika | Adıyaman'da 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

27.02.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede artçılar devam ederken, en çok yıkımın olduğu kentlerden olan Adıyaman'da yeni bir deprem oldu.

Son dakika | Adıyaman'da 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Adıyaman'da AFAD'ın verilerine göre 7 kilometre derinlikte saat 05:51'de 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Merkez üssü Gölcük ilçesi olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.2 olarak açıkladı.

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