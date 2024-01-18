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Son dakika| Adıyaman'da korkutan deprem!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 23:47 | Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika| Adıyaman'da korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.37'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.


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deprem Adıyaman
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