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  4. SON DAKİKA | Adıyaman ve Malatya'da hissedilen deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

SON DAKİKA | Adıyaman ve Malatya'da hissedilen deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

22.06.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Adıyaman'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Malatya Yeşilyurt olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

SON DAKİKA | Adıyaman ve Malatya'da hissedilen deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Adıyaman'da saat 08.21'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerine 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Çelikhan, büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

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KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin Malatya Yeşilyurt'ta meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

AFAD - SON DEPREMLER

KANDİLLİ - SON DEPREMLER

ADIYAMAN VALİ VEKİLİ'NDEN AÇIKLAMA

Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay saat 08.21 sularında Çelikhan merkezli deprem meydana geldiğini hatırlatarak "Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir" dedi.


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