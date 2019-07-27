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Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay (31), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Sincik ilçe merkezinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Taha Uluçay ağır yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin Sincik ve kırsalında yürüttüğü operasyonların sürdüğü belirtildi. (DHA)

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