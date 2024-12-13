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  4. SON DAKİKA | Adliyede art arda silah sesleri... Duruşma salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 ölü 2 yaralı var!

SON DAKİKA | Adliyede art arda silah sesleri... Duruşma salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 ölü 2 yaralı var!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.12.2024 11:48
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Son dakika haberi: Bursa adliyesinde, korku dolu anlar! Duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Öte yandan silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SON DAKİKA | Adliyede art arda silah sesleri... Duruşma salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 ölü 2 yaralı var!

Son dakika: Bursa'daki korkunç olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından ateş açıldı. Duruşma salonu bir anda savaş alanına dönerken; ölü ve yaralılar var. İşte detaylar...

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Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

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DURUŞMA SALONUNDA SİLAHLI SALDIRI

Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

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Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

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İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ YARALI VAR

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken; saldırgan gözaltına alındı.

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TEKERLEKLİ SANDALYE DETAYI

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa duruşma silah Adliye
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