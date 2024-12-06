HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. SON DAKİKA! Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza istendi

SON DAKİKA! Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza istendi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.12.2024 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgüt yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği iddiasıyla açılan davada savcılık mütalaasını açıkladı. Oktar’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Oktar’ın, avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı öne sürüldü.

SON DAKİKA! Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza istendi

Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ederek, özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, ayrıca deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede 7 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Ekran görüntüsü 2024-12-06 121730

TALİMATLARI AVUKATLAR ARACILIĞIYLA ÜYELERİNE ULAŞTIRIYORMUŞ!

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Oktar'ın silahlı suç örgütüne ilişkin yargılandığı sırada talimatlarını avukatları aracılığıyla cezaevinde olan ve dışarıda faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerine ulaştırdığını, Oktar'ın örgütün motivasyonunun düşmemesini sağlamaya çalıştığını ve deşifre olan örgüt üyeleri yerine yeni üyeler kazandırmak amacıyla talimatlarını aktardığını belirtti. Mütalaada, sanık Oktar'ın asıl amacının yargılamanın temelsiz olduğunu ve örgüt üyeleriyle arasında gönül bağı olduğunu kanıtlamaya çalıştığı, Oktar'ın yargılama aşamasında etkin pişmanlıkta bulunan kişileri baskı altına alıp, beyanlarından dönmeleri için uğraştığı, sosyal medyadan paylaşımlar yaptırarak örgütü aktif tutmayı hedeflediği ve dışarıda olan örgüt üyelerinin ne şekilde hareket edeceği noktasında karar vererek, sanıklar Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'na yöneticilik verdiği kaydedildi.

Ekran görüntüsü 2024-12-06 121804

OKTAR'A 12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanıklar Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada ayrıca sanıklar Pelin Akçalı, Dilşad Kurt, Pınar Demir, Berat Kartal, Elvan Şahin, Esra Saraçoğlu, Elif Kıral, Adem Mücahit Aydoğan, Aslı Efeoğlu ve Emine Mine Kalça'nın ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

thumbs_b_c_46687dd3fdf8b9619ddc31ded815eecd

KISITLAMA KARARI KALDIRILDI

Duruşmada söz alan sanık Oktar ve tutuksuz sanıklar, mahkemede açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oktar hakkındaki avukatlarla görüşmesine ilişkin kısıtlama kararının mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için kaldırılmasına karar verdi. Heyet, tüm sanıklar ile sanık avukatlarına mütalaaya karşı hazırlanabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek, duruşmayı 20 Ocak 2025 tarihine erteledi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Avukat Adnan Oktar örgüt
En Çok Okunan Haberler
Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Narin cinayetinde mütalaa açıklandı

Narin cinayetinde mütalaa açıklandı

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Tsunami, kaldırım dalgalandı, binalar...

Tsunami, kaldırım dalgalandı, binalar...

Suriye'de savaşan HTŞ lideri için Türkiye'den karar

Suriye'de savaşan HTŞ lideri için Türkiye'den karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.