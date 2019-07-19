Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne ve ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların ilk duruşmada hazır bulunması için adreslerine tebligat gönderilmesine hükmeden heyet, dosyanın müştekilerine de duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 171'i tutuklu 226 şüpheli yer alıyor.

Soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerden 25'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunup bu konuda beyanlarının alındığı ifade ediliyor.