SON DAKİKA | Af konusu gündem olmuştu! Hükümetten son dakika infaz uygulaması açıklaması geldi: 'Cezası az olan suçlar...'

Son dakika haberine göre son dönemde sıkça gündeme gelen af konusu sonrası hükümet yeni bir uygulama için düğmeye bastı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu geçtiğimiz günlerde iktidara bir 'af' çağrısında bulunmuştu.

Twitter hesabından paylaşım yapan ve iktidarla görüşmeye hazır olduklarını ifade eden CHP lideri, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



