HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Af konusu gündem olmuştu! Hükümetten son dakika infaz uygulaması açıklaması geldi: 'Cezası az olan suçlar...'

SON DAKİKA | Af konusu gündem olmuştu! Hükümetten son dakika infaz uygulaması açıklaması geldi: 'Cezası az olan suçlar...'

07.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan son dönemde sıkça gündeme gelen af konusu sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | Af konusu gündem olmuştu! Hükümetten son dakika infaz uygulaması açıklaması geldi: 'Cezası az olan suçlar...'

Son dakika haberine göre son dönemde sıkça gündeme gelen af konusu sonrası hükümet yeni bir uygulama için düğmeye bastı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu geçtiğimiz günlerde iktidara bir 'af' çağrısında bulunmuştu.

Twitter hesabından paylaşım yapan ve iktidarla görüşmeye hazır olduklarını ifade eden CHP lideri, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan son dakika af çıkışı! Kılıçdaroğlu'ndan son dakika af çıkışı! "Belli suçları kapsayacak" diyerek açıkladı: Hazırız


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'
Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısıÇok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı
'Afgan damada devletten ev' iddiası! Sözleri olay oldu'Afgan damada devletten ev' iddiası! Sözleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
af Bekir Bozdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

İlginizi Çekebilir

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Regl kanını yüzüne sürüyor! Sosyal medyadan tepki topladı

Regl kanını yüzüne sürüyor! Sosyal medyadan tepki topladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.