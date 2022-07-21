Son dakika: AFAD'dan 81 ile 'orman yangını' genelgesi: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Son dakika haberi: Ormanlık alanlara girişler yasaklanıyor! Türkiye'de orman yangınlarının engellenmesi için harekete geçildi. AFAD 81 ile “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi.
Buna göre;
Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak.
Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.
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