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  4. Son dakika: AFAD'dan 81 ile 'orman yangını' genelgesi: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Son dakika: AFAD'dan 81 ile 'orman yangını' genelgesi: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

21.07.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de ve dünyada sıcaklıkların aşırı yükselişiyle orman yangınlarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi. Genelgede orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos tarihine dek yasaklanacağı bildirildi.

Son dakika: AFAD'dan 81 ile 'orman yangını' genelgesi: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Son dakika haberi: Ormanlık alanlara girişler yasaklanıyor! Türkiye'de orman yangınlarının engellenmesi için harekete geçildi. AFAD 81 ile “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi.

Buna göre;

  • Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak.

  • Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

  • Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
afad
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