Son Dakika: AFAD'dan Antalya için sel uyarısı

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰Bugün öğle saatlerinden itibaren,



????Antalya il geneli ve Antalya Körfezinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.



⚠️Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/XAuOZy2p29 — AFAD (@AFADBaskanlik) October 31, 2021

Kaynak: DHA



