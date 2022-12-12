Son dakika: AFAD'dan Antalya Kumluca açıklaması! Son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 207 kg yağış düştü

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamada "Antalya ilimizin Kumluca, Finike ve Serik ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre son 24 saatte metrekareye Kumluca'da 207 kg, Finike'de 189 kg ve Serik'te 128 kg yağış düşmüştür. Bölgedeki müdahale çalışmalarına 701 personel ve 189 araç/ekipman ile devam edilmektedir. Sel afetinin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız ve gönüllülerimizle çalışmaya devam ediyoruz." denildi.

