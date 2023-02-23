Son dakika: AFAD'dan deprem bölgesi için uyarı geldi! '5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşabiliriz'

Son dakika: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Tatar, önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntıların yaşanabileceğini söyledi ve vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı. Öte yandan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi olarak değerlendirildi. İşte detaylar...

Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Büyük çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından hissedilecek büyüklükte. Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor.

Ağır hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Vatandaşlarımızın bu kurala harfiyen uyması gerekiyor. 11 ilin dışında da depremlerin merkez üslerine yakın illerin değişik ilçelerinde de bir takım hasarların olduğunu görüyoru. Niğde, Sivas, Kayseri'nin ilçelerinde bir takım hasarlı binaların olduğu konusunda bilgiler var. Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi olarak değerlendirilmiş durumda.

Bölgede en önemli risklerden birisi de kaya düşmesi riski. Bölgede değişim yerleşim yerlerinde kaya düşmesi riski altında bulunan yerler var. Deprem bölgesinde bulunan inşaat altındaki binaların durumu hazırlanacak bir teknik raporla belirlenecek.

