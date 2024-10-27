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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.10.2024 20:17
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Son dakika haberi: AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Adana'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm ekiplerin saha taramalarına derhal başladığını duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada "Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana
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