Son dakika: AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 02.16'da yaşanan depremin 10,64 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



