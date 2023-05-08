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Son dakika: AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

08.05.2023 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 02.16'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 02.16'da yaşanan depremin 10,64 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman

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