SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Antalya'nın Demre ilçesine 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 29, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya)
Tarih:2024-10-29
Saat:19:43:34 TSİ
Enlem:33.80667 N
Boylam:30.25583 E
Derinlik:7.6 km
Detay:https://t.co/Kif22MeX0S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi