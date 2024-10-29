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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

29.10.2024 20:05
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Son dakika haberi: AFAD, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Antalya'nın Demre ilçesine 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Akdeniz
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