SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.43'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Antalya'nın Demre ilçesine 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır