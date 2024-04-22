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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

22.04.2024 23:01
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Son dakika haberi: AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.26'da merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 21 kilometre derinliğinde oluştu.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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