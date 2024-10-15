SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.54'de merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.