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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
15.10.2024 20:10
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Son dakika haberi: AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.54'de merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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deprem kaş
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