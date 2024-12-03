SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.51'de merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesinde ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2024-12-03
Saat:19:51:29 TSİ
Enlem:37.88278 N
Boylam:27.57667 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/pCmZfKe24X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi