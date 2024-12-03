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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem!

03.12.2024 20:04
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Son dakika haberi: AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı Aydın'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.51'de merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesinde ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Aydın
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