Son Dakika: AFAD duyurdu! Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

BALIKESİR'DE DEPREM

Balıkesir'de saat 20.23'te kaydedilen deprem 39.2940 enleminde ve 28.2525 boylamında gerçekleşirken depremin derinliği ise 11.48 olarak kaydedildi.



