Son Dakika: AFAD duyurdu! Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Balıkesir'de saat 20.23'te kaydedilen deprem 39.2940 enleminde ve 28.2525 boylamında gerçekleşirken depremin derinliği ise 11.48 olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Sindirgi (Balikesir)
Tarih-Saat : 30.12.2021, 20:23:57 TSİ
Enlem : 39.2940 N
Boylam : 28.2525 E
Derinlik : 11.48 km
Detay : https://t.co/e68AEU5QYM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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