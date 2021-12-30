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Son Dakika: AFAD duyurdu! Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

30.12.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 20.23'te gerçekleşen depremin derinliği 11.48 km olarak kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: AFAD duyurdu! Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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BALIKESİR'DE DEPREM

Balıkesir'de saat 20.23'te kaydedilen deprem 39.2940 enleminde ve 28.2525 boylamında gerçekleşirken depremin derinliği ise 11.48 olarak kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir
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