Son Dakika: AFAD duyurdu! Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Burdur'da saat 10.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Bucak, büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akyayla, büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Geçmiş olsun Burdur.



Bucak ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/eApziSwBWk — AFAD (@AFADBaskanlik) October 3, 2021

## AFAD - SON DEPREMLER

## KANDİLLİ - SON DEPREMLER

