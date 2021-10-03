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  4. Son Dakika: AFAD duyurdu! Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: AFAD duyurdu! Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem

03.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Burdur'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Son Dakika: AFAD duyurdu! Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Burdur'da saat 10.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Bucak, büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akyayla, büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

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AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

## AFAD - SON DEPREMLER

## KANDİLLİ - SON DEPREMLER

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Anahtar Kelimeler:
deprem Burdur
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