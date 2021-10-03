Son Dakika: AFAD duyurdu! Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Burdur'da saat 10.15'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Bucak, büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akyayla, büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini belirtti.
Geçmiş olsun Burdur.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 3, 2021
Bucak ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/eApziSwBWk
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